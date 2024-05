Daraufhin stellte der US-Netzwerkausrüster am Mittwoch für das laufende Vierteljahr einen Umsatz über Markterwartungen in Aussicht. «Wir sehen eine Stabilisierung der Nachfrage», sagte Finanzchef Scott Herren. «Die Aufnahme von Splunk in unser Produkt-Portfolio wird ein Katalysator für weiteres Wachstum.» Cisco hatte die Cybersicherheitsfirma im vergangenen Jahr für 28 Milliarden Dollar übernommen.