Die Aktien des Unternehmens sprangen am Mittwoch um bis zu 14,9 Prozent und trieben den Börsenwert auf ein Rekordhoch von 1,12 Billionen Dollar. Zuvor hatten bereits der heimische Konkurrent Samsung Electronics und der US-Rivale Micron die Schwelle überschritten. Die starke Nachfrage nach Hochleistungs-Speicherchips, die in KI-Chipsätzen wie denen von Nvidia verwendet werden, hat das Angebot verknappt und die Preise in die Höhe getrieben.
Angeführt von den beiden Chipherstellern stieg der südkoreanische Leitindex Kospi auf ein Rekordhoch. Das technologielastige Börsenbarometer hat in diesem Jahr bereits 91 Prozent zugelegt, nachdem es im vergangenen Jahr um 76 Prozent gestiegen war.
(Reuters)