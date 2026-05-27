Die Aktien des Unternehmens sprangen am Mittwoch um bis zu 14,9 Prozent ‌und trieben den Börsenwert auf ein Rekordhoch von 1,12 Billionen Dollar. Zuvor hatten bereits der ​heimische Konkurrent Samsung Electronics und der ​US-Rivale Micron die Schwelle überschritten. ​Die starke Nachfrage nach Hochleistungs-Speicherchips, die in KI-Chipsätzen ‌wie denen von Nvidia verwendet werden, hat das Angebot verknappt und die Preise in ​die ​Höhe getrieben.