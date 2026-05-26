Der US-Speicherchip-Hersteller Micron hat dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) erstmals einen Börsenwert von ‌einer ⁠Billion Dollar erreicht. Die Aktien des Unternehmens stiegen ⁠am Dienstag um 18 Prozent auf ein Rekordhoch von 886,60 ‌Dollar. Auslöser für den Kurssprung war ‌eine Hochstufung durch die ​Schweizer Bank UBS, die ihr Kursziel für die Papiere von 535 auf 1625 Dollar verdreifachte. Damit sind die UBS-Experten unter den 46 Analysten, die ‌das Unternehmen bewerten, am optimistischsten, wie aus Daten von LSEG hervorgeht.

Der Meilenstein unterstreicht die zentrale Rolle von Speicherchips für ​die KI-Infrastruktur. Während Unternehmen wie Nvidia die ​Prozessoren für das Training ​von KI-Modellen liefern, werden die Halbleiter-Bauteile von Micron benötigt, um die ‌riesigen Datenmengen zu speichern und zu übertragen. Die Aktien des Unternehmens haben sich in den vergangenen ​zwölf Monaten ​mehr als verachtfacht. ⁠Mit dem Aufstieg von Micron positionieren ​sich die USA ⁠zudem stärker in einem Markt, der bislang von ‌asiatischen Rivalen wie Samsung Electronics dominiert wird. Der südkoreanische Weltmarktführer hat die Marke von einer ‌Billion Dollar beim Börsenwert bereits geknackt. 

(Reuters)