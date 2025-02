Das Papier des US-Konzerns kletterte am Donnerstag nach Handelsbeginn in New York um gut sechs Prozent auf 66,36 Dollar und notierte damit auf den höchsten Stand seit dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends. Cisco stellt vor allem Router und Switches für IT-Netzwerke und den Internetverkehr her.