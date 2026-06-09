Die Nachfrage nach Waren «Made ​in Taiwan» wuchs im Mai sowohl aus den USA als ​auch aus China. Die Exporte in die Vereinigten Staaten ​stiegen um 47,9 Prozent, die in die Volksrepublik um 35,4 Prozent. Besonders stark legten die Ausfuhren von ‌Elektronik-Bauteilen mit einem Plus von 66,9 Prozent und von Informationsprodukten mit 118 Prozent zu. Als Risiken für die weitere Entwicklung nannte das Finanzministerium den Krieg zwischen den USA und ​Israel ​gegen den Iran sowie Unsicherheiten in der ⁠US-Handelspolitik.