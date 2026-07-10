Besonders besorgniserregend sei die Anfälligkeit der teuren Anlagen für Naturkatastrophen. In ​den ​USA befänden sich rund ⁠40 Prozent der neuen Rechenzentren in ​Gebieten mit hohem Tornadorisiko. ⁠Gonzalez berichtete von einer Bank, die ein Rechenzentrum für ‌mehrere Milliarden Dollar versichern wollte, aber das erhebliche Tornadorisiko bei der Planung nicht berücksichtigt hatte. Die ‌Versicherungsbranche müsse hier mit neuen Konzepten wie ​parametrischen Produkten oder Katastrophenanleihen reagieren.