Emmanuel Roman, CEO der Pacific Investment Management (Pimco), und John Connaughton, Verwaltungsratspräsident von Bain Capital, gehören zu einer wachsenden Gruppe von Investmentmanagern. Sie warnen vor Blasenrisiken bei KI und vor einem möglichen Einbruch nach der rasanten Expansion der Branche.
«Irgendwann wird es zu einem Abschwung kommen, und dann geht etwas zu Bruch», sagte Roman am Dienstag auf dem Global Financial Leaders Investment Summit 2026 in Hongkong. Auslöser für eine Talfahrt könne vieles sein: steigende US-Zinsen, der Krieg im Nahen Osten oder eine Krise in der Eurozone.
Die beiden reihen sich in eine wachsende Liste von Asset Managern ein, die Zweifel an KI äussern. Viele dieser Führungskräfte betonen jedoch auch, dass umsichtige Anleger weiterhin zahlreiche Chancen vorfinden.
Howard Marks, Co-Verwaltungsratspräsident von Oaktree Capital Management, sprach kürzlich von einer aufkommenden Skepsis gegenüber KI. Er bezeichnete das Thema als «überlaufenen Handel». Jody Jonsson von der Capital Group wies auf eine Kluft hin: Die Erwartungen der KI-Unternehmen und das tatsächliche Tempo der Einführung passten nicht zusammen.
Die weltweit grössten alternativen Vermögensverwalter und Effektenhändler haben in beispiellosem Tempo Geld in KI gepumpt. Sie setzen darauf, dass eine steigende Nachfrage die Renditen stützt. Gleichzeitig warnen sie jedoch davor, dass der gewaltige Ausbau das Risiko von Fehlinvestitionen erhöht. Nach einem turbulenten Jahr mit schmerzhaften Rückschlägen bei KI-Aktien achten viele nun genau auf Marktsignale.
Optimismus vor Anthropic-Börsengang
Die CEOs der Wall-Street-Banken schlagen derweil optimistischere Töne an. Sie verzeichnen ein enormes Geschäftspotenzial durch Hyperscaler, die dringend Kapital aufnehmen wollen.
David Solomon, CEO der Goldman Sachs Group, sprach über den Superzyklus der Technologie. «Es wird holprig werden», sagte er. Die Beteiligten müssten lernen, damit umzugehen. In einem Interview mit Bloomberg Television betonte er jedoch, dass die Kapitalmärkte trotz kurzfristiger Schwankungen aktiv blieben. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die steigende Nachfrage nach KI und Rechenleistung. Die Kapitalmärkte seien offen und aufnahmefähig.
Morgan-Stanley-CEO Ted Pick bezifferte die Investitionsausgaben für KI am Podium auf zehn bis 15 Billionen Dollar. Dies zementiere die Technologie als die bedeutendste wirtschaftliche Transformation seit den Anfängen des Internets. Zudem bestehe das Risiko, dass der enorme KI-Bedarf andere wichtige Ausgaben grosser Unternehmen verdränge.
Die optimistischen Kommentare fallen in eine Zeit, in der sich Goldman Sachs und Morgan Stanley Spitzenpositionen beim anstehenden Börsengang von Anthropic gesichert haben. Bereits im Juni hatten beide Banken den rekordhohen Börsengang von SpaceX im Umfang von 86,2 Milliarden Dollar begleitet.
«Ein gewisses Mass an Skepsis ist heute wahrscheinlich gesund», sagte Jon Gray, Präsident von Blackstone. Auch er zeigte sich grundsätzlich optimistisch. Der übergeordnete KI-Trend weise auf mehr Investitionen und einen deutlich höheren Kapitalbedarf hin.
«Die aktuellen Entwicklungen sind gewaltig. Es wäre ein Fehler, die kommenden Produktivitätsgewinne und den Wandel bei Konsumenten und Unternehmen zu unterschätzen», erklärte Gray.
Bill Winters, CEO von Standard Chartered, hob das Potenzial während einer Podiumsdiskussion ebenfalls hervor: «Wir erleben derzeit eine Phase massiver Investitionen. Es sind die grössten, die wir je gesehen haben. Aber diese massiven Investitionen werden sich meiner Ansicht nach enorm auszahlen.»
Die Fondsmanager sind nicht durchwegs pessimistisch. Selbst Skeptiker verweisen auf die riesigen Chancen von KI. Einige Verwalter alternativer Anlagen gehen noch weiter. «Wenn man auf der richtigen Seite steht, ist dies die Chance des Lebens», sagte Bruce Flatt, CEO von Brookfield.
Wer sich den Technologiekonzernen in den Weg stelle, werde zermalmt, so Flatt weiter: «Unabhängig von ihren Bewertungskennzahlen: Diese Unternehmen werden gewinnen.»
Warnung vor platzenden Blasen
Dennoch lassen sich die Warnungen vieler Vermögensverwalter vor den KI-Risiken kaum noch überhören. Jenny Johnson, CEO von Franklin Templeton, wies darauf hin, dass der KI-Investitionszyklus überdehnt sein könnte. Als zentrales Risiko nannte sie einen strukturellen Wandel in der Wirtschaftlichkeit der grössten Plattformkonzerne.
«Wir befinden uns in der Phase der Frage: Sind wir zu weit gegangen?», sagte Johnson. Das Problem betreffe besonders die Hyperscaler: «Früher waren das kapitalschonende Konzerne mit starken Cashflows. Jetzt sind sie plötzlich extrem kapitalintensiv geworden.»
Pimco hatte den Boom bei KI-Unternehmensanleihen im Jahr 2025 mit Krediten in Milliardenhöhe noch kräftig angeheizt. Laut informierten Personen reduzierte das Unternehmen seine Positionen im Vormonat jedoch rechtzeitig, um Verluste abzuwenden und Gewinne mitzunehmen. Dank gezielter Verkäufe, Zinsabsicherungen und dem Verzicht auf spätere KI-Anleihen verhinderte Pimco bisher Milliardenschäden. Andere Anleger im Rentenmarkt gerieten hingegen unter Druck, als eine Flut neuer Schuldtitel den Markt überschwemmte und die Anleihekurse einbrachen.
«Es gibt zweifellos Blasen, die platzen werden», sagte Connaughton von Bain Capital. «Aus unserer Sicht sind die Bewertungen sehr hoch. Die entscheidende Frage bei KI lautet: Erzielt man bei dieser Bewertung noch eine ausreichende Rendite?»
Die wachsende Angst vor einer KI-Korrektur hat die historische Kursrallye bei Tech-Aktien gebremst. Der Nasdaq 100 verzeichnete ein Minus von 10 Prozent gegenüber seinem Höchststand und rutschte damit in eine technische Korrektur ab. Tech-Giganten wie Oracle, Meta oder Microsoft planen allesamt Anleiheemissionen im Umfang von mehreren Milliarden Dollar. Das verdeutlicht den enormen Finanzierungsbedarf der gesamten Branche.
(Bloomberg/cash)