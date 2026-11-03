David Solomon, CEO der Goldman Sachs Group, sprach über den Superzyklus der Technologie. «Es wird holprig werden», sagte er. Die Beteiligten müssten lernen, damit umzugehen. In einem Interview mit Bloomberg Television betonte er jedoch, dass die Kapitalmärkte trotz kurzfristiger Schwankungen aktiv blieben. Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf die steigende Nachfrage nach KI und Rechenleistung. Die Kapitalmärkte seien offen und aufnahmefähig.