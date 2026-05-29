Die traditionelle Flaute zur Jahresmitte gebe es ⁠für Technologiezulieferer nicht mehr, sagte der Verwaltungsratschef des weltgrössten Elektronik-Auftragsfertigers, Young Liu, am ‌Freitag auf der Hauptversammlung in Neu-Taipeh. Sofern ‌kein schwerwiegendes, unvorhersehbares Ereignis auftrete, ​sehe das zweite Halbjahr sehr gut aus. Das Unternehmen profitiere von den massiven KI-Investitionen grosser Cloud-Anbieter, die in diesem Jahr bereits 700 Milliarden Dollar erreicht hätten und im kommenden Jahr ‌auf eine Billion Dollar steigen könnten. «Ihre Investitionsausgaben sind unser Markt», sagte Liu. Dies gebe dem Konzern immenses Vertrauen in die ​künftige Wachstumsdynamik.