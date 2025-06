Reges Interesse an generativer KI hat die Nachfrage nach Servern, die für diese Technologie ausgelegt sind, in die Höhe getrieben. Ausgaben für Rechenzentren stiegen. HPE gab am Dienstag aber auch eine Wertminderung in Höhe von 1,35 Milliarden Dollar im Quartal bekannt. Der Konzern hatte zuletzt mit dem zunehmenden Wettbewerb durch Serverhersteller wie Dell und Super Micro Computer zu kämpfen. Zudem wirkte bei HPE der «DeepSeek»-Schock noch länger nach. Da Chinas ChatGPT-Rivale mit deutlich weniger Rechenpower auskommt als die westliche Konkurrenz, bezweifeln viele Anleger, dass die weltweit geplanten neuen Rechenzentren alle notwendig sind.