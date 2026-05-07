Der britische Chipentwickler Arm hat dank der hohen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) seine Umsatzprognose übertroffen. Das Unternehmen rechnet für ‌das ⁠erste Quartal mit einem Umsatz von 1,26 Milliarden Dollar, wie es am ⁠Mittwoch mitteilte. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge im Schnitt mit 1,25 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte ‌Gewinn pro Aktie soll bei 40 Cent liegen, ‌verglichen mit Schätzungen von 36 Cent. ​Im abgelaufenen vierten Quartal übertraf Arm mit einem Umsatz von 1,49 Milliarden Dollar ebenfalls die Erwartungen von 1,47 Milliarden Dollar.