Die Nachfrage ⁠werde vom bisherigen Höchstwert von 4195 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2025 auf ‌4268 TWh 2026 und 4391 TWh ‌2027 klettern, teilte die ​US-Energiebehörde EIA am Dienstag in ihrer kurzfristigen Energieprognose mit. Der Anstieg sei vor allem auf Rechenzentren für KI und Kryptowährungen zurückzuführen. Zudem würden private Haushalte und Unternehmen zunehmend ‌Strom statt fossiler Brennstoffe zum Heizen und für den Verkehr nutzen.