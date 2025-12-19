Das ‌Unternehmen ‌bereite die Einreichung der Unterlagen für möglicherweise bereits kommende Woche vor, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Börsengang des Nvidia-Konkurrenten ​sei für das zweite Quartal 2026 geplant. ‌In dem neuen Antrag ‌werde der Technologiekonzern G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nicht mehr als Investor erwähnt, sagte einer der Insider. Die Beteiligung von G42 hatte in der Vergangenheit zu einer Verzögerung des Börsengangs ⁠geführt, da die US-Behörden eine Sicherheitsüberprüfung vornahmen. Cerebras lehnte eine Stellungnahme ab. G42 war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.