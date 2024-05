Das Unternehmen erhöhte daher sein Ziel für die Einnahmen aus dem Verkauf von KI-Chips im laufenden Jahr auf vier von 3,5 Milliarden Dollar. Zum Jahresauftakt stiegen die Konzernerlöse um etwa zwei Prozent auf 5,473 Milliarden Dollar. Dieser Wert lag im Rahmen der Markterwartungen und in der Mitte der vom US-Konzern angepeilten Spanne. Für das laufende Quartal stellte die Firma einen Gesamtumsatz von 5,7 Milliarden Dollar, plus/minus 300 Millionen Dollar, in Aussicht. Auch dies deckte sich mit den Prognosen der Analysten. AMD-Aktien fielen daraufhin im nachbörslichen US-Handel um gut vier Prozent, nachdem sie in den vorangegangenen Tagen etwa zehn Prozent zugelegt hatten.