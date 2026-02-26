Das Unternehmen verdoppelte seinen ‌Umsatz im vierten ​Quartal auf 1,57 Milliarden Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Der bereinigte Verlust fiel mit 284 Millionen Dollar jedoch ebenfalls grösser aus, als von ‌Analysten vorhergesagt. CoreWeave-Aktien fielen daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street um fünf Prozent.