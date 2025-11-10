Die Erlöse sei um knapp 134 Prozent auf 1,36 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der Betreiber von Rechenzentren am Montag mit. Der operative Gewinn habe ähnlich stark auf 838 Millionen Dollar zugelegt. Gleichzeitig habe sich der Auftragsbestand auf mehr als 55 Milliarden Dollar nahezu verdoppelt, sagte Firmenchef und -mitgründer Michael Intrator.