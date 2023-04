Worauf ist das zurückzuführen? Reine Faulheit der Programmierer?

Die Statistik arbeitet mit der Glockenkurve: Alles, was in der Mitte ist, wird erfasst; Randelemente werden weggelassen. Das ist effizient. In Zusammenhang mit der Programmierung einer KI ist das die günstigste und schnellste Lösung, damit grosso modo etwas funktioniert.