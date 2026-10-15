Auf einem Investorentag am Mittwoch ‌in San Francisco teilte das Management den potenziellen Käufern der Aktien ‌mit, dass der Umsatz im dritten Quartal im ​Vergleich zum Vorquartal um 45 Prozent auf 16,8 Milliarden Dollar gestiegen sei. Zudem habe Anthropic auf bereinigter Basis die Gewinnzone erreicht. Diese Zahlen hätten zwar einige Bedenken hinsichtlich der enormen Entwicklungskosten zerstreut, hiess es in bei den Insidern. Einige Investoren zeigten sich aber enttäuscht über das nachlassende Wachstum. Im zweiten ‌Quartal hatte sich der Umsatz im Vergleich zum Jahresauftakt noch auf 11,6 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt.