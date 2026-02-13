Damit ⁠wird der Entwickler des Chatbots Claude ‌nun mit 380 Milliarden ‌Dollar bewertet, ​wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Runde wurde unter anderem von den Investoren D. E. Shaw ‌Ventures, ICONIQ und MGX angeführt.

Das hohe Interesse von Geldgebern an KI-Start-ups ​hält an und beschert ​Unternehmen wie Anthropic ​und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI hohe Bewertungen, angetrieben ‌von Erwartungen an schnelles Wachstum und breite kommerzielle Nutzung.

Anthropic wird von ​Alphabet ​und Amazon unterstützt ⁠und entwickelt die KI-Modellfamilie ​Claude. Vergangene Woche ⁠hatte die Firma mit Opus ‌4.6 ein neues Spitzenmodell vorgestellt, um fortschrittlichere Werkzeuge für Unternehmen ‌und Verbraucher anzubieten.

(Reuters)