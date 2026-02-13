Damit wird der Entwickler des Chatbots Claude nun mit 380 Milliarden Dollar bewertet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Runde wurde unter anderem von den Investoren D. E. Shaw Ventures, ICONIQ und MGX angeführt.
Das hohe Interesse von Geldgebern an KI-Start-ups hält an und beschert Unternehmen wie Anthropic und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI hohe Bewertungen, angetrieben von Erwartungen an schnelles Wachstum und breite kommerzielle Nutzung.
Anthropic wird von Alphabet und Amazon unterstützt und entwickelt die KI-Modellfamilie Claude. Vergangene Woche hatte die Firma mit Opus 4.6 ein neues Spitzenmodell vorgestellt, um fortschrittlichere Werkzeuge für Unternehmen und Verbraucher anzubieten.
(Reuters)