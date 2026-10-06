Investoren wollten dem auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Softwareunternehmen umgerechnet mindestens ‌10,65 Milliarden Euro bereitstellen, meldete ‌die Nachrichtenagentur Bloomberg ​am Dienstag. Dieser Betrag könnte auf bis zu 13,31 Milliarden Euro steigen. DeepSeek hatte ursprünglich eine Kapitalspritze von 6,66 Milliarden Euro angestrebt.

Der ‌Batterie-Hersteller CATL und der Technologiekonzern Tencent gehörten zu den grössten Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde, hiess es ​weiter. Keines der drei genannten Unternehmen ​war zunächst für ​eine Stellungnahme zu erreichen.

DeepSeek hatte vor einigen Jahren weltweit ‌für Aufsehen gesorgt, weil das Startup ein leistungsfähiges KI-Modell zu einem Bruchteil der bis dahin ​üblichen ​Kosten entwickelt ⁠hatte. Zudem benötigt die Software deutlich ​weniger Rechenleistung ⁠als westliche Konkurrenzprodukte. Vor einigen Wochen veröffentlichte das ‌Unternehmen seine neueste KI-Version. Darüber hinaus entwickelt es eine Programmierumgebung für die ‌KI-Prozessoren des Technologiekonzerns Huawei.

(Reuters)