DeepSeek hatte vor einigen Jahren weltweit ‌für Aufsehen gesorgt, weil das Startup ein leistungsfähiges KI-Modell zu einem Bruchteil der bis dahin ​üblichen ​Kosten entwickelt ⁠hatte. Zudem benötigt die Software deutlich ​weniger Rechenleistung ⁠als westliche Konkurrenzprodukte. Vor einigen Wochen veröffentlichte das ‌Unternehmen seine neueste KI-Version. Darüber hinaus entwickelt es eine Programmierumgebung für die ‌KI-Prozessoren des Technologiekonzerns Huawei.