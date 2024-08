OpenAI

Neben der Zusammenarbeit mit Bing von Microsoft bringt OpenAI mit «SearchGPT» eine eigene Suchmaschine an den Start. Diese liefert den Angaben zufolge Zusammenfassungen der Suchergebnisse und dazugehörige Links. Nutzer könnten dann Anschlussfragen stellen. Ausserdem erhielten Verlage per Software-Schnittstelle die Möglichkeit, Einfluss auf die Präsentation ihrer jeweiligen Inhalte in den Suchergebnissen zu nehmen.