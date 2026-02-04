Für das laufende zweite Quartal rechnet ‌Infineon mit einem Umsatz von ⁠etwa 3,8 Milliarden Euro ‌sowie einer Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich. Für das Gesamtjahr ist ‍Infineon hier noch optimistischer und peilt eine Marge im hohen Zehner-Prozentbereich an. ​Der Umsatz soll moderat steigen.