Der Chipkonzern Infineon kündigte am Mittwoch einen beschleunigten Ausbau seiner Fertigungskapazitäten in diesem Bereich ​an. Die Investitionen sollen im ‌laufenden Geschäftsjahr 2025/26 ‌rund 2,7 statt 2,2 Milliarden Euro betragen. Die Umsätze mit KI-Chips würden voraussichtlich auf 1,5 Milliarden Euro und im Jahr darauf auf 2,5 Milliarden ⁠Euro steigen.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres verbuchte das Münchener Unternehmen im Jahresvergleich einen Zuwachs der Konzernerlöse ​um sieben Prozent auf 3,66 Milliarden ‌Euro. Das Segmentergebnis legte doppelt ‍so stark auf 655 Millionen Euro zu. Die Segmentergebnis-Marge ​verbesserte sich auf 17,9 Prozent von 16,7 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende zweite Quartal rechnet ‌Infineon mit einem Umsatz von ⁠etwa 3,8 Milliarden Euro ‌sowie einer Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich. Für das Gesamtjahr ist ‍Infineon hier noch optimistischer und peilt eine Marge im hohen Zehner-Prozentbereich an. ​Der Umsatz soll moderat steigen.