Das Problem ist, dass von dieser Verlangsamung nicht viel in den Aktien eingepreist ist. Im Gegenteil, deren Aktienkurse sind in diesem Jahr um 20 Prozent oder mehr gestiegen, so Ted Mortonson, Technologiestratege bei Robert W. Baird. "Mit diesem Setup sieht es schrecklich aus“, konstatiert Mortonson.