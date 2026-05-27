SK Hynix stiegen am Mittwoch in Südkorea um bis zu 13 Prozent, wodurch sich der Jahresgewinn auf über 1000 Prozent ausweitete - und das Unternehmen als drittes asiatisches Unternehmen nach dem Konkurrenzhersteller Samsung in den Billionen-Dollar-Club aufstieg. Micron legten am Dienstag 19 Prozent zu - der stärkste Anstieg seit 2011 - nachdem eine UBS-Analystin prognostizierte, dass sich die Aktie innerhalb eines Jahres verdoppeln könnte.