Die rasante Rallye bei Speicherchip-Aktien verstärkt sich und treibt die Marktkapitalisierung von SK Hynix und Micron Technology erstmals über eine Billion Dollar. Der Grund: Anlegerinnen und Anleger wetten darauf, dass der KI-Boom zu einer nachhaltigen Neubewertung der Halbleiter-Branche führen wird.
SK Hynix stiegen am Mittwoch in Südkorea um bis zu 13 Prozent, wodurch sich der Jahresgewinn auf über 1000 Prozent ausweitete - und das Unternehmen als drittes asiatisches Unternehmen nach dem Konkurrenzhersteller Samsung in den Billionen-Dollar-Club aufstieg. Micron legten am Dienstag 19 Prozent zu - der stärkste Anstieg seit 2011 - nachdem eine UBS-Analystin prognostizierte, dass sich die Aktie innerhalb eines Jahres verdoppeln könnte.
Die drei führenden Hersteller von Hochgeschwindigkeits-Speicherchips (HBM) sind nun das Nadelöhr der globalen KI-Expansion, da ihre Produkte entscheidend für den Ausbau von Rechenzentren sind. Analystinnen und Analysten sowie Investoren erwarten, dass Speicherchip-Knappheiten bis 2027 anhalten, was den Herstellern aussergewöhnliche Preissetzungsmacht gegenüber den weltweit grössten Technologiekonzernen verleiht.
«Speicherchip-Hersteller wurden irrational unterbewertet, doch jetzt sehen wir eine Aufholjagd bei der Bewertungslücke», sagte Kang DaeKwun, CIO bei Life Asset Management in Seoul. «Wir befinden uns noch in einer frühen Phase der Rallye.»
Getrieben durch die Kursgewinne von SK Hynix und Samsung, sprang der südkoreanische Kospi-Index am Mittwoch um bis zu 5 Prozent nach oben, woraufhin die Korea Exchange den programmgesteuerten Handel vorübergehend aussetzte. Die Rallye spiegelte eine Chip-getriebene Hausse an der Wall Street in der Vornacht sowie breitere Kursgewinne asiatischer Aktien wider.
Möglicher Börsengang in New York
Im April 2026 meldete SK Hynix einen fünffachen Anstieg des Quartalsgewinns und prognostizierte, dass die HBM-Nachfrage die Produktion in den nächsten drei Jahren übersteigen werde.
Zudem hat das Unternehmen die Notierung von American Depositary Receipts (ADRs) für dieses Jahr beantragt. Sollte der Plan gelingen, wäre dies einer der grössten Börsengänge eines ausländischen Unternehmens in New York und würde US-Investoren eine weitere Möglichkeit bieten, vom KI-Speicherchip-Boom zu profitieren.
Eine mögliche Notierung in den USA würde als Katalysator wirken, schrieben Barclays-Analysten, darunter Simon Coles, in einer Notiz Anfang dieses Monats. Das südkoreanische Unternehmen werde zudem weiter von günstigen Produktpreisen profitieren, da die Knappheit anhalten werde. «Wir erwarten, dass SK Hynix die Führungsposition im HBM-Bereich behält», hoben sie hervor.
Trotz des starken Anstiegs in diesem Jahr werden SK Hynix-Aktien mit etwa dem Siebenfachen des erwarteten Gewinns für die nächsten zwölf Monate gehandelt - im Vergleich zum 27-fachen beim Philadelphia-Halbleiterindex.
«Allein aufgrund der Gewinnkraft ist es schwierig, einen kurzfristigen Höhepunkt vorherzusagen», sagte Cha So-Yoon, Portfoliomanagerin bei Taurus Asset Management in Seoul. «Selbst wenn Anleger keine Big-Tech-Multiples von 20 ansetzen, streben viele ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von bis zu 10 als kurzfristiges Aufwärtspotenzial an.»
Neue ETFs als Risikofaktor
Trotz der Euphorie warnen einige Analysten, dass die Rallye nicht von Dauer sein könnte. Sie basiert auf der Annahme, dass die Gewinne astronomisch steigen werden - doch jeder Rückgang der Lieferengpässe oder eine Verlangsamung der KI-Investitionen könnte zu Kursrückgängen führen.
Die Einführung von Single-Stock-Hebel-ETFs auf Samsung und SK Hynix in Südkorea erhöht das Risiko zusätzlicher Volatilität in einem bereits überhitzten Markt. Mehr als ein Dutzend solcher Produkte, die Gewinne und Verluste verstärken, begannen am Mittwoch an der Korea Exchange zu handeln.
Ein SK-Hynix-ETF, der die doppelte Performance der zugrundeliegenden Aktie abbildet, stieg im frühen Handel um 24 Prozent, während ein Samsung-ETF um 15 Prozent zulegte, wie Börsendaten zeigen.
(Bloomberg/cash)