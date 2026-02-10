Künstliche Intelligenz hält mit grossen Versprechungen Einzug in die Medizin. Sie soll Diagnosen verbessern, Operationen präziser machen und Ärzte entlasten. Doch mit der schnellen Einführung von ‌KI mehren ‌sich Berichte über Fehlfunktionen und Verletzungen bei Patienten, wie eine Reuters-Recherche zeigt, für die Sicherheits- und Rechtsunterlagen analysiert wurden. Im Zentrum der Kritik stehen nicht nur die Hersteller, sondern auch US-Aufsichtsbehörden, die mit der rasanten Entwicklung überfordert scheinen. Das Ausmass wird an den Zahlen deutlich: Die Zahl der von der Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Medizinprodukte mit KI-Funktionen hat sich im Vergleich ​zu Ende 2022 auf 1357 verdoppelt.