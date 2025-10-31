Als die Kryptomärkte vor zweieinhalb Wochen eingebrochen sind, verlor der Bitcoin innert 30 Minuten mehr als 13 Prozent an Wert. Zwischenzeitlich konnte gar nicht mehr gehandelt werden, weil die Liquidität austrocknete und Angebot und Nachfrage weit auseinander lagen. Bei kleineren Altcoins konnte gar von einem Desaster gesprochen werden für Anleger, welche einen Stop-Loss im System hatten. So ist zum Beispiel der Wert von Celo innert weniger Minuten bei einigen Kryptobörsen von 0,36 Dollar auf 0,00 Dollar gesunken - nur um wenig später wieder bei 0,31 Dollar zu handeln.