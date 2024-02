Können Sie das ausschmücken?

Wir gehen proaktiv auf unsere Kunden zu, und zwar dort, wo sie leben, und warten nicht mehr einfach darauf, dass sie zu uns finden. Die Mitarbeitenden in unseren Boutiquen – wo es traditionell nicht so hoch zugeht wie in einem Warenhaus – erhalten einmal die Woche Listen mit Namen von Kunden, die gemäss unserem von einer künstlichen Intelligenz (KI) gesteuerten Algorithmus möglicherweise in den nächsten Wochen einen Ring oder eine Uhr kaufen möchten, und gehen diese dann aktiv an. Wir vom Headquarter mischen uns da nicht ein – abgesehen von ein paar Vorgaben in Bezug auf das Catering.