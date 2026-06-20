Positionen, die spezielle KI-Kenntnisse erfordern - wie maschinelles Lernen und Prompt Engineering - legten im vergangenen Jahr um 69 Prozent zu, fast achtmal so stark wie der Arbeitsmarkt insgesamt mit 9 Prozent. Der Lohnaufschlag für diese Positionen stieg von 57 Prozent auf 62 Prozent. Je nach Branche fällt dieser jedoch sehr unterschiedlich aus: von bis zu 118 Prozent in konsumnahen Märkten bis zu lediglich 16 Prozent im öffentlichen Sektor.