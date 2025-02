Am Freitag ging das Papier mit einem Minus von knapp 3 Prozent als einer der schwächsten Werte im Nasdaq 100 aus dem Handel. 2024 war sein Kurs um 60 Prozent eingebrochen und bisher in diesem Jahr auf der Stelle getreten. Der Börsenwert von Intel ist mittlerweile auf knapp 84 Milliarden Dollar geschmolzen. Konkurrent Nvidia bringt als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt 35 Mal so viel auf die Waage.