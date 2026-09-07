Die KI-Entwicklung wird derzeit von wenigen Unternehmen dominiert. Zu den Vorreitern gehören OpenAI, Anthropic und Google aus den USA sowie DeepSeek, Z.ai und Moonshot aus China. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte im Juli ‌für eine koordinierte Regulierung dieser Technologie geworben. «Eine Technologie, die Volkswirtschaften neu gestalten, die Arbeitswelt verändern, Wahlen beeinflussen und das Sicherheitsgefüge verschieben kann, wird schneller eingeführt, als irgendjemand – einschliesslich der ​Entwickler – damit Schritt halten könnte», warnte er. Die UN sind ​mit ihren Warnungen vor den Gefahren der KI ​nicht allein. So veröffentlichte Papst Leo im Mai eine Enzyklika zu diesem Thema. Selbst Sam ‌Altman, der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, warnte vor einer drohenden Auslöschung der Menschheit.