Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Implement Consulting Group im Auftrag von Google und digitalswitzerland. Demnach könnte generative KI das Schweizer Bruttoinlandprodukt in den kommenden zehn Jahren um bis zu 11 Prozent erhöhen. Das entspricht einem zusätzlichen jährlichen Wertschöpfungspotenzial von rund 80 bis 85 Milliarden Franken, so die am Dienstag am WEF in Davos vorgestellte Studie.