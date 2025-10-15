Das Übernahmeziel, die US-Firma Aligned Data Centers, entwirft, baut und betreibt Rechenzentren für Cloud-Anbieter und andere Firmen. Die bereits bestehenden oder geplanten Serverfarmen mit einer Leistungsaufnahme von insgesamt mehr als fünf Gigawatt verteilen sich auf 50 Standorte in Nord- und Südamerika. Dies ist die erste Investition der AIP, die potenziell bis zu 100 Milliarden Dollar ausgeben will. Zu dem Konsortium gehören die Staatsfonds Kuwaits und Singapurs sowie der Softwarekonzern Microsoft und die KI-Firma des Milliardärs Elon Musk, xAI.