Dennoch, auch in der Vermögensverwaltungsbranche dürfte der Personalbedarf sinken. Weil KI einen Teil der Arbeit übernehme, könnten ​die Bankberater in Zukunft mehr Kunden betreuen, erklärt Edelmann. Schätzungen über das Ausmass des Abbaus in der Vermögensverwaltungsbranche wagen die Experten ‍nicht. Für die gesamte europäische Bankbranche rechnen die Analysten von Morgan Stanley aber damit, dass in den nächsten Jahren ein Abbau von rund 20 Prozent der Mitarbeiter möglich ist. Der Chef eines Schweizer Vermögensverwalters geht zwar nicht davon aus, dass er wegen KI Mitarbeiter entlassen muss, aber dass er bei Abgängen in Zukunft nur noch jeden zweiten Mitarbeiter ersetzt. Das werde, so der Manager, mit sozialen Härten verbunden sein.