Allerdings wird die Technologie meist selektiv und nicht systematisch genutzt. Zu diesem Schluss kommt die Grossbank UBS nach einer Umfrage unter rund 2500 Unternehmen in der Schweiz. Das Gesamtbild deute auf eine pragmatische Nutzung hin, schreiben die Autoren der am Dienstag veröffentlichten Studie. Rund 60 Prozent der Schweizer Unternehmen setzen demnach bereits KI ein, wobei sich deutliche Unterschiede je nach Unternehmensgrösse und Branche zeigen.