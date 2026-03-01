«Wenn 71 Prozent Ihrer Entscheidungen von einem Algorithmus vorhergesehen werden können, wird es sehr schwer, für diesen Teil Gebühren für aktives Management zu rechtfertigen», erklärte Lauren Cohen, Finanzprofessor in Harvard und Mitautor der Studie, in einer E-Mail. «Die nicht routinemässigen Trades, die unser Modell nicht vorhersagen kann, sind jedoch der Bereich, in dem echtes Alpha entsteht. Aber sie machen einen relativ kleineren Anteil der Gesamtaktivität aus.»