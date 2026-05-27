Der Tokioter Leitindex Nikkei und der südkoreanische Kospi erreichten am Mittwoch Rekordhochs. Dabei machten Kursgewinne bei indexschweren Chipwerten wie Advantest und Tokyo Electron Verluste etwa bei Finanzwerten wett.
«Das Geld der Anleger konzentriert sich auf die boomenden Chipwerte», sagte Kazuaki Shimada, Chefstratege beim Broker IwaiCosmo Securities. Denn diese versprächen ansehnliche Renditen. Der japanische Markt spiegele damit die Entwicklung an der Wall Street wider, sagte der Experte. Dort hatten Halbleiteraktien am Dienstag dem S&P-Index ebenfalls einen neuen Rekord beschert.
Für Gesprächsstoff in Südkorea sorgte vor allem SK Hynix. Der Chiphersteller hat dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) als drittes Unternehmen der Branche die Marke von einer Billion Dollar beim Börsenwert geknackt. Gefragt waren auch die Titel von Samsung Electronics nach der Abwendung eines Streiks beim weltgrössten Hersteller von Speicherchips.
Die Indizes in China und Hongkong gaben hingegen ein bis 1,5 Prozent nach. Experten verwiesen auf einsetzende Gewinnmitnahmen. «Die Investitionsmöglichkeiten, die mit reinen KI-Unternehmen verbunden sind, sind bereits weithin bekannt und in den Aktienpreisen eingepreist», schrieben die Analysten von CITIC Securities.
(Reuters)