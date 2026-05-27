«Das Geld der Anleger ​konzentriert sich auf die boomenden Chipwerte», sagte Kazuaki Shimada, Chefstratege beim Broker IwaiCosmo Securities. Denn diese versprächen ansehnliche Renditen. Der japanische Markt spiegele damit die Entwicklung an der ‌Wall Street wider, sagte der Experte. Dort hatten Halbleiteraktien am Dienstag dem S&P-Index ebenfalls einen neuen Rekord beschert.