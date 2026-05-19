Die Chancen im Bereich KI-Photonik würden immer realer, grösser und schneller als gedacht, schreibt der Analyst. Hinzu komme ein grösserer Wachstumsbeitrag durch MicroLED Smartbrillen. Im Optimalfall kann er sich die AMS-Umsätze bis 2028 um bis zu 10 Prozent über dem Marktkonsens vorstellen und das operative Ergebnis um bis zu 29 Prozent. Er gehe davon aus, dass sich die Anlegerstimmung für AMS Osram noch weiter verbessern könne, da die Verschuldung abgebaut werde, die Zinskosten sänken und sich die Ertragsqualität sowie die Free-Cash-Flow-Generierung verbesserten.