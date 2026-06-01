Dies teilte der ‌Entwickler ⁠des Chatbots «Claude» am Montag mit. Einzelheiten zum Volumen oder den Bedingungen ⁠der Erstnotierung wurden zunächst nicht bekannt.

Der Schritt gilt an der Wall Street ‌als Meilenstein für den Boom bei ‌Künstlicher Intelligenz (KI). Ende Mai hatte sich ​Anthropic in einer Finanzierungsrunde 65 Milliarden Dollar gesichert. Diese Runde bewertete das Start-up aus den USA mit 965 Milliarden Dollar, mehr als den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Im Februar war Anthropic bei einer Finanzierungsrunde ‌über 30 Milliarden Dollar noch mit 380 Milliarden Dollar bewertet worden.

Der Schritt von Anthropic folgt auf den geplanten Mega-Börsengang des Raumfahrtunternehmens ​SpaceX von Elon Musk. SpaceX strebt dabei ein Emissionsvolumen ​von 75 Milliarden Dollar bei einer ​Bewertung von 1,75 Billionen Dollar an.

Auch der Konkurrent OpenAI bereitet sich ‌auf ein Börsendebüt vor. Er will in den kommenden Wochen ebenfalls einen vertraulichen Antrag für einen US-Börsengang stellen, wie eine mit dem ​Vorgang vertraute ​Person der Nachrichtenagentur Reuters ⁠Ende Mai sagte. Dabei reicht ein Unternehmen ​die erforderlichen Unterlagen ⁠bei der Börsenaufsicht SEC ein, veröffentlicht diese aber erst kurz vor ‌dem Debüt.

Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet und wird unter anderem von den Technologiekonzernen Google und Amazon ‌unterstützt. Zudem wollen Microsoft und Nvidia bis zu ​15 Milliarden Dollar in das Unternehmen investieren.

(Reuters)