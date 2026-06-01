Auch der Konkurrent OpenAI bereitet sich ‌auf ein Börsendebüt vor. Er will in den kommenden Wochen ebenfalls einen vertraulichen Antrag für einen US-Börsengang stellen, wie eine mit dem ​Vorgang vertraute ​Person der Nachrichtenagentur Reuters ⁠Ende Mai sagte. Dabei reicht ein Unternehmen ​die erforderlichen Unterlagen ⁠bei der Börsenaufsicht SEC ein, veröffentlicht diese aber erst kurz vor ‌dem Debüt.