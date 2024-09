Im Juni hatte das Unternehmen «Apple Intelligence» vorgestellt, das tief in die neuen Betriebssysteme für iPhone, iPad & Co eingebettet ist. Dadurch werde ein grosser Teil der KI-Funktionen direkt auf den Geräten ausgeführt. Komplexere Aufgaben würden in spezielle Apple-Rechenzentren ausgelagert, um den Datenschutz zu gewährleisten. Auch Apples Sprachsteuerung «Siri» komme in den Genuss dieser Technologie. «'Apple Intelligence' läutet eine neue Ära für 'Siri' ein und macht sie natürlicher, kontextbezogener und persönlicher», erläuterte Apples Chef-Entwickler Craig Federighi. Für einige Aufgaben soll die digitale Assistentin zudem auf ChatGPT des Microsoft-Partners OpenAI zurückgreifen.