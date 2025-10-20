Im Rahmen der im Auftrag des Vorsorgedienstleisters PensExpert durchgeführten Studie hat das Institut 75 Experten aus Vorsorgeeinrichtungen, der Beratung und Banken zum Potenzial von KI in der Altersvorsorge befragt. Das grösste Potenzial sehen die in der Automatisierung von Vorsorgeprozessen und Effizienzsteigerungen als Folge davon.