Analysten der UBS zufolge bedeutet Investieren in die Energiewende weniger, sich ausschliesslich auf die Dekarbonisierung zu konzentrieren, sondern vielmehr darauf zu achten, welche Unternehmen «das grösste Potenzial haben, Branchen zu verändern, Geschäftsmodelle neu zu gestalten und die Anlageerträge in den kommenden Jahren zu beeinflussen».