Beim Strommix rechnet die Behörde trotz ⁠der politischen Debatten in den USA mit einem Anstieg der erneuerbaren Energien. Deren Anteil sollen bis 2027 von rund 24 auf ​28 Prozent zulegen. Die Kernkraft werde dagegen weitgehend stabil ‌bleiben: Ihr Anteil soll zwar 2026 ‍auf 19 Prozent steigen, 2027 aber wieder auf den diesjährigen Wert von ​18 Prozent zurückfallen. Der Kohle-Anteil an der Stromerzeugung dürfte von 17 Prozent im Jahr 2025 auf 15 Prozent in den beiden Folgejahren ‌sinken. Auch bei Erdgas erwartet die ⁠EIA einen leichten Rückgang.