Durch KI habe sich die Vorbereitungszeit ‌für Kampagnen von sechs Wochen auf wenige Tage verkürzt, teilte Zalando weiter mit. Gleichzeitig sei die Menge ​der ​produzierten Inhalte um ⁠70 Prozent gestiegen. Auch in der ​Logistik komme KI ⁠vermehrt zum Einsatz. «Wir können unseren Kunden und Partnern ‌Angebote liefern, die bis vor Kurzem noch undenkbar waren», sagte Robert Gentz, Co-Chef des ‌Konzerns. «Gleichzeitig steigern wir die Effizienz unserer eigenen ​Abläufe.»