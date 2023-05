"Es gelang innerhalb eines Tages zwischen 150 und 1700 Metern voran zu kommen", sagte der Sprecher der Armeegruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, am Donnerstag im ukrainischen Fernsehen. Dies sei trotz der russischen Überlegenheit an Soldaten, Munition und Technik gelungen. Konkretere Ortsangaben machte er nicht. Das russische Militär griff in der Nacht erneut ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen an. Die G7 will unterdessen bei ihrem Gipfel in Hiroshima den Export russischer Diamanten einschränken.