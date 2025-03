Das ukrainische Aussenministerium hat die internationale Atombehörde IAEA am Beispiel der Überwachung des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja vor einer Unterwerfung unter russische Bedingungen gewarnt. Russland habe etwa das IAEA-Personal im AKW Saporischschja gezwungen, 80 Tage lang ohne Rotation in der Anlage zu bleiben, also viel länger als geplant, «und die Menschen in einem Hochrisikogebiet unter beispiellosem psychologischen Druck gehalten», hiess es in einer Erklärung der Behörde in Kiew.