Die Luftverteidigung habe in der Nacht zu Montag mehr als 40 Drohnen und Raketen abgefangen, teilte die Militärverwaltung von Kiew auf Telegram mit. Am Vormittag heulten erneut die Sirenen und warnten die Bevölkerung vor Luftangriffen. Menschen flüchteten in die U-Bahnstationen, um sich in Sicherheit zu bringen. Am Himmel über Kiew standen Rauchfahnen und Wolken, die von Explosionen herrührten.