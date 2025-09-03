Geopolitisch dient die Reise der Neuausrichtung der Position Nordkoreas zwischen Russland und China. Im Jahr 2023 hatte Kim eine diplomatische Initiative mit Putin gestartet, die zu Gipfeltreffen, einem Beistandspakt und der Lieferung von Waffen sowie der Bereitstellung nordkoreanischer Soldaten für den russischen Krieg in der Ukraine führte. Dem südkoreanischen Geheimdienst NIS zufolge soll der Besuch in Peking nun die Beziehungen zu China wiederherstellen, die sich durch die intensive Pflege des Verhältnisses zu Russland zuletzt verschlechtert hatten. Zudem könne sich Kim so für den Fall absichern, dass der Krieg in der Ukraine abflaut und Russland weniger Hilfe benötigt. Zugleich sende er mit der zur Schau gestellten Unterstützung Chinas ein Signal an die USA.