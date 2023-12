Die USA und ihre Verbündeten haben den ersten erfolgreichen Start eines Spionagesatelliten durch den Norden als Verstoss gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates scharf verurteilt. Die Regierung in Pjöngjang kündigte jedoch weitere Satellitenstarts an und bezeichnete dies als Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung. Am Donnerstag verhängten die USA wegen des Satellitenstarts neue Sanktionen gegen Nordkorea und nannten im Ausland lebende Agenten, die die Umgehung der Sanktionen erleichtert haben sollen. Auch Südkorea kündigte Sanktionen gegen elf Nordkoreaner an.