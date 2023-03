Das Land müsse jederzeit bereit sein, die Waffen einzusetzen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag Kim, während er das Atomwaffenprogramm des Landes inspizierte. Er habe die Produktion von waffenfähigem Material in einer "weitsichtigen Weise" angeordnet, um sein Atomwaffenarsenal "exponentiell" zu vergrössern und leistungsfähige Waffen zu produzieren. Der Ausbau des nordkoreanischen Arsenals diene ausschliesslich der Verteidigung des Landes sowie des Friedens und der Stabilität in der Region.