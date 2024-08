Wie die Agentur am Freitag meldete, handelte es sich um eine Antwort auf eine Glückwunschbotschaft Putins zum Jahrestag der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft in Pjöngjang am 15. August. Darin habe der russische Staatschef betont, dass das Band, das während des Kampfes sowjetischer Soldaten gegen Japan geschmiedet wurde, weiterhin als Grundlage für ihre Beziehungen diene, so KCNA. «Die freundschaftliche Zuneigung der Armeen und Völker beider Länder, die im blutigen Kampf gegen den gemeinsamen Feind geschmiedet und vertieft wurden, dienen als starke Antriebskraft für die Entwicklung der Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft und unbesiegbaren Kameradschaft», sagte Kim. Er und Putin hatten sich im Juni in Pjöngjang zu einem zweiten Gipfeltreffen innerhalb eines Jahres getroffen und einen Pakt über eine «umfassende strategische Partnerschaft» unterschrieben, der auch ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen beinhaltet.