Das Biotechunternehmen Kinarus hat für die Vorlage seines Geschäftsberichtes 2022 eine Fristverlängerung erhalten. Die SIX Exchange Regulation (SER) habe am (gestrigen) 27. April eine Fristverlängerung bis Ende Mai 2023 genehmigt, teilte Kinarus am Freitag mit.

28.04.2023 07:52